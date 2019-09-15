Son Dakika Haberleri: Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

45 dakika önce

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan 2 kardeşi ölen Mehmet Korkmaz (33) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan 2 kardeşi ölen Mehmet Korkmaz (33) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada ölenleri sayısı 5'e yükseldi.
Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3 çocuk babası Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede tedavi gören Metin Korkmaz da Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Özel bir hastanede tedavisi süren Mehmet Korkmaz da bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
'3 KARDEŞ ÖLDÜ'
Ölen Faik, Metin ve Mehmet Korkmaz'ın kardeş oldukları, olay günü de evli olan kız kardeşlerini ziyaret etmek için mahalleye geldikleri belirlendi.
Polisin olaya karışanları yakalamak için düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5'kişiden 2'sinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.


Mehmet Korkmaz, Metin Korkmaz, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
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