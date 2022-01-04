Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü - Son Dakika

Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta saat 17.00 sıralarında, emekli astsubay K.Y. ile komşusu Adem Ateş arasında bina önüne otomobil park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y., tabancayla Adem Ateş'e ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla vurulan Ateş kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Evli, iki çocuk sahibi ve elektrik işiyle uğraştığı öğrenilen Adem Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYIN ARDINDAN EVİNE KAÇTI

Komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı K.Y., olayın ardından evine kaçtı. K.Y., burada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARALARINDA BİR SÜREDİR PROBLEM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan öldürülen Adem Ateş ile komşusu K.Y. ile aralarında bir süredir problem olduğu, K.Y.'nin kendilerini ölümle tehdit etmesi yüzünden Adem Ateş'in eşinin bugün polis merkezine giderek K.Y. hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.