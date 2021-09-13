PARK YERİ OLARAK KULLANILAN TARİHİ DİKİLİTAŞ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA - Son Dakika

? İSTANBUL Bakırköy'de Birinci Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa adına yapılan 107 yıllık Dikilitaş Anıtı için özel bir çalışma başlatıldı. DHA'ya açıklama yapan İBB yetkilileri, anıt çevresine tabela ve ışıklandırma yapılacağını, park yeri olarak kullanılmasının da engelleneceğini bildirdi.

İncirli Caddesi'ndeki yol üzerinde bulunan Dikilitaş Anıtı, trafik geçişinin yoğun olduğu bir güzergahta bulunması nedeniyle tahribat görmüştü. Tarihi anıtın bu durumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. İlknur Türkoğlu tarafından kamuoyunun gündeme getirildi. Dikilitaş Anıtı'nda geçtiğimiz aylarda konservasyon çalışmaları yapan İBB, önümüzdeki günlerde ışıklandırma ve bilgilendirme tabelası konulacağını, böylece park yeri olarak kullanılmasının önüne geçileceğini bildirdi.

GÜNDÜZ KAZA RİSKİ TAŞIYOR GECE OTOPARK OLUYOR

DHA'ya konuşan Dr. İlknur Türkoğlu, anıtın kaza risklerine karşı korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çevresinde mutlaka bir şerit olması gerektiğini belirterek, 'Restorasyona sevindik ama bu kadar korunaksız olması, yapıyla ilgili bir bilgilendirme olmaması bir sorun oluşturuyordu' dedi. Türkoğlu anıtın daha önce demir kafesle çevrili olduğunu hatırlatarak 'İncirli Caddesi de işlek, trafik yoğun olduğu bir cadde. Bakırköylüler de öylece Dikilitaş'ın yanından gelip geçiyor. Hatta kimisi geceleri buraya araçlarını park ediyor' şeklinde konuştu.

OTURMA ALANLARIYLA KÜÇÜK BİR PARK OLARAK DÜZENLENMELİ

Türkoğlu, anıtın çevresine oturma alanları yapılarak park olarak düzenlenmesi önerisinde bulunarak 'Burası halkın kullanabileceği küçük bir park olarak da değerlendirilebilir. Güzel, ağaçların da olduğu bir yer. Büyük bir alan olmasa bile ortak kullanıma açık küçük bir parkın, içerisinde oturma alanlarının olacağı bir alan olabilir. Bakırköy'ün tarihi için çok önemli olan bir anıtın bulunduğu daha belirgin ve korunaklı olarak düzenleneceği bir yer olması gerektiğini düşünüyorum' dedi.

İBB: ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK

İBB yetkilileri, Dikilitaş anıtıyla ilgili yapılan çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirterek, 'İBB Kültürel Miras Koruma ekipleri tarafından etrafındaki yoğun ağır kapatmalar sökülen anıtsal taş, hak ettiği seviyeye çekildi. Ekiplerimiz tarafından konservasyonu yapıldı. Ayrıca eseri tanıtan ve etrafında parklanmayı önleyecek bir çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak' dedi.