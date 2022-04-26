Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı

26.04.2022 10:31
Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı

BEYKOZ'da araç park yeri nedeniyle yaşanan kavgada, komşusuna bıçakla saldıran Emre Birdal hakkında dava açıldı.

BEYKOZ'da araç park yeri nedeniyle yaşanan kavgada, komşusuna bıçakla saldıran Emre Birdal hakkında dava açıldı. Dosyaya giren güvenlik kamera görüntülerinde, Emre Birdal'ın elinde bıçakla komşusunun evine girmeye çalıştığı, yaşanan arbede sonrası kapanan kapıyı yumrukladığı görülüyor.

Bıçaklı park yeri kavgası, 23 Aralık 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında Beykoz'da yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Kemal Dönmez, aracını çıkmaz  sokaktaki evinin önüne park etti. Araçların yolu kapattığını söyleyen yan komşusu Emre Birdal, elinde bıçakla gelip Dönmez'in kapısını çaldı. Dönmez'in dışarı çıkmaması nedeniyle öfkelenen Birdal, eve girmek istedi. Çıkan arbedede Kemal Dönmez'in babası Engin Dönmez bıçakla elinden yaralandı. İçeri giremeyen öfkeli komşu, bir süre elindeki bıçakla dışarıda bekledikten sonra kapıya vurarak Dönmez'i tekrar dışarı çağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Birdal gözaltına alırken, elinden yaralanan baba Engin Dönmez tedavi edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Birdal, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİZ KAPIYI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAĞI SAVURDU"

Kemal Dönmez olay gününü şöyle anlattı: "Akşam evde oturuyorduk. Bütün binanın zilleri çalınca, biz de babamla birlikte aşağı indik. Şahıs bıçakla geldi. Arabamızın burada önde olduğunu iddia ederek küfürler etti. Ben de ne olduğunu sordum. Ondan sonra aileme hakaret ederek bıçakla üzerimize saldırdı. O sırada biz kapıyı kapatmaya çalışırken bıçağı savurdu. O arada babamın eli kesildi. Biz de kapıyı kapattık, sonra kendimizi güvenliğe alıp polisi aradık. Şahıs o sırada dışarıda yine bize tehditler ve küfürler savurarak bağırıyordu. Yine birkaç defa gelip kapıyı yumrukladı. Ondan sonra polis geldi, ambulans da geldi. Babam hastaneye gitti, darp raporu aldık. Mahkemeye süreci devam ediyor, perşembe günü duruşma yapılacak" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emre Birdal'ın elindeki bıçakla evin önüne gelerek Kemal Dönmez'i dışarı çağırdığı, Emre Birdal'ın elindeki bıçakla eve girmeye çalıştığı, taraflar arasında çıkan arbedenin ardından Birdal'ın kapının önünde beklediği ve daha sonra kapıya vurmaya başlayan Birdal'ın çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.


- İstanbul
Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı
Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı
Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı
Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı
Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı
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Kaynak: DHA

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