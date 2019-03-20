Son Dakika Haberleri: Park Yeri Yüzünden Komşusunu Bıçakladı, Serbest Kaldı

Park Yeri Yüzünden Komşusunu Bıçakladı, Serbest Kaldı

18 dakika önce

BURSA'da evinin önüne otomobilini park ettiği tartıştığı komşusu Özgür Demirtaş'ı (30) bacağından bıçaklayan Oğuz K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Park Yeri Yüzünden Komşusunu Bıçakladı, Serbest Kaldı, System.String[]
BURSA'da evinin önüne otomobilini park ettiği tartıştığı komşusu Özgür Demirtaş'ı (30) bacağından bıçaklayan Oğuz K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğuz K.'nin ifadesinde, "Arabasını sürekli benim evimin önüne park ediyordu, uyardım ama dinlemedi. Kavga etmeye başladık, küfür edince bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Karşılıklı apartmanlarda oturduğu öğrenilen iki aile, daha önce park yeri yüzünden  kavga etti. Akşam üzeri işten eve gelen Oğuz K., iddiaya göre kendi evinin önünde komşusu Özgür Demirtaş'ın otomobilini gördü. İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oğuz K., ekmek bıçağı ile Özgür Demirtaş'ı bacağından yaraladı. Yaralanan Demirtaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Oğuz K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Oğuz K.'nin ifadesinde, "Arabasını sürekli benim evimin önüne park ediyordu, uyardım ama dinlemedi. Yine tartışmaya başladık, bana küfür etmeye başladı. Ben de bıçakladım" dediği öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

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