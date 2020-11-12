Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı - Son Dakika

Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı

12.11.2020 17:39
Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Yazar İlhami Sokak' da meydana gelen kazada, Ş.B. idaresinde olan 67 LB 930 plakalı araç park halinden çıktığı sırada arkadan gelen seyir halinde olan L.U. idaresindeki 67 ABN 631 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 24 yaşındaki L.P. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi 24 yaşındaki gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı
Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı - Son Dakika


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