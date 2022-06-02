Park yüzünden başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü! Bütün mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika
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Park yüzünden başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü! Bütün mahalle savaş alanına döndü

02.06.2022 10:34

İstanbul Arnavutköy'de iki komşu arasında park yüzünden başlayan tartışmaya mahallelide dahil olunca ortalık birbirine girdi. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam eden kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park yüzünden tartışma yaşandı. Uzun süre birbiri ile tartışan iki komşu bir süre sonra birbirine küfür ve hakaret etmeye başlayınca tartışma yerini kavgaya bıraktı. Mahallede birbirine bıçak ve sopa ile saldıran onlarca kişi mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi.

AKŞAM OLANA KADAR KAVGA ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesi ile durdurulan kavga gece saatlerine kadar tarafların akrabalarının zaman zaman olay yerine gelmesi ile aralıklar ile devam etti. Kavga da çok kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.

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Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park yüzünden başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü! Bütün mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Park yüzünden başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü! Bütün mahalle savaş alanına döndü
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