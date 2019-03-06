Parka Terk Edilen Hasta Bebek Yaşama Tutundu

Kilis'te 3 gün önce parkta terk edilmiş olarak bulunan ve sağlık sorunları bulunan "Yağmur" adı verilen bebek, doktor ve hemşirelerin çabalarıyla yaşama tutundu.

Kilis'te 3 gün önce parkta terk edilmiş olarak bulunan ve sağlık sorunları bulunan "Yağmur" adı verilen bebek, doktor ve hemşirelerin çabalarıyla yaşama tutundu.



Alınan bilgiye göre, İslambey Parkı'ndaki trafo önünde bebek kundağı gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.



Belirtilen adrese gelen ekipler, nefes almakta zorlanan bebekle karşılaştı.



Polisler tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bebeğe "Yağmur" adı verildi.



Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Fatma Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin ciddi bir tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlattığını ve hızla iyileşmeye başladığını söyledi.



Yağışlı bir havada bulunduğu için acil serviste bebeğe "Yağmur" isminin verildiğini vurgulayan Saltık, göbek bağının iple ve steril olmayan bir ortamda kesilmesi nedeniyle Yağmur'un evde doğduğunu düşündüklerini anlattı.



Saltık, bebeğin yaklaşık 7-10 günlük olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Göbeği ciddi anlamda enfeksiyon kapmıştı. Soğuğa maruz kalmasından dolayı da hipotermi bulguları mevcuttu. Fiziki muayenesinde çok donuk, refleksleri ve beslenmesi azalmıştı. Çok aç ama beslenme eforu sarf edemeyecek kadar yorgun bir bebekti. Damar yolunu açıp, ısıtıp ilk müdahalesini yaptık. Göbeğini temizledikten sonra yıkayıp, yağladık ardından nöbetçi yenidoğan hemşireleri tarafından beslemesi yapıldı."



Uygulanan tedavinin ardından bebeğin birkaç gün içerisinde kilo almayı başardığını vurgulayan Saltık, "Geldiğinde 3 kilo 100 gramdı, şu anki 3 kilosu 300 gram. Geldiğine oranla daha parlak bir cilt yapısına kavuştu. Hareketleri, refleksleri ve emmesi normale döndü." diye konuştu.



Saltık, bebeğin bez, mama, kıyafet gibi ihtiyaçlarının da acil servis ekiplerince karşılandığını kaydetti.



Acil servis doktorlarından Sümeyra Yılmaz Torun da bebeğin yağmurda ıslanmış, üşümüş ve aç olarak hastaneye getirildiğini belirtti.



Bebek için mama, kıyafet ve biberon temin ettiklerini ve beslenmesini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Torun, Yağmur'un terk edilmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.



Torun, sabah mesaiye gelir gelmez bebeğin sağlığıyla ilgili sürekli bilgi aldığını ve her türlü desteği vermeye çalıştığını söyledi.



Hemşire Yasemin Karakuş da bazı bebeklerin şanssız doğduğunu Yağmur'un da onlardan sadece biri olduğunu belirtti.



En büyük temennisinin, bebeğin bundan sonraki hayatında bu tür olumsuzluklarla karşılaşmaması olduğuna işaret eden Karakuş, "Bu şekilde burada baktığımız üçüncü bebeğimiz. Çok üzücü bir durum. Bir anne olarak bütün çocukların gülmesini, eğlenmesini ve hiçbir şeyden mahrum kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ise bebeğin ailesinin bulunması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, aileye ulaşılamaması durumunda bebeğin kurumları tarafından koruma altına alınacağını söyledi.

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