Son Dakika Haberleri: Parka Terk Edilen "Yağmur" Bebeğin Tedavisi Tamamlandı

Parka Terk Edilen "Yağmur" Bebeğin Tedavisi Tamamlandı

1 saat önce

Kilis'te parkta bulunan ve "Yağmur" adı verilen bebek, hastanedeki tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kilis'te parkta bulunan ve "Yağmur" adı verilen bebek, hastanedeki tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

İslambey Parkı'ndaki trafo önünde bulunmasının ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hasta bebeğin tedavisi tamamlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen bebeğin ekiplerce Çocuk İlk Kabul Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Tepe Karakış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ekipleri tarafından 35 gün önce kendilerine getirilen bebeğin ciddi bir tedavi süreci geçirdiğini belirtti.

Kimsesiz bebeğin yeni doğan ünitesinde takip edildiğini ve tedavilerinin tamamlandığını anlatan Karakış, "Bebeğin tüm ihtiyaçları buradaki hemşire arkadaşlar tarafından üstlenildi. Kendisine Yağmur ismi konuldu artık kendisi bizim Yağmur bebeğimiz 35 gün boyunca tedavi bakım gibi tüm ihtiyaçları hemşireler tarafından karşılandı. Arkadaşlarımızca sadece hemşirelik hizmetleri değil aynı zamanda annelik hizmetleri de verildi." diye konuştu.

Karakış, tedavisi tamamlanan "Yağmur" bebeğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan gerekli çalışmalar sonucu teslim alındığını aktardı.

Bebeğin kimsesiz olarak hastaneye gelmesinin üzücü bir olay olduğunu ifade eden Karakış, şunları kaydetti:

"Hastane personelleri olarak hepimiz onun için seferber olduk. Ama üzücü olay sevince dönüştü bir yandan bakımlarını eksiksiz olarak vermenin mutluluğu içerisindeyiz diğer taraftan sağlığına kavuştu ve bir problemi olmaması bizim için mutluluk verici. Kendisine hayatta başarılar diliyoruz. Umarım güzel insanlarla büyür, anne-babasına kavuşur sağlıklı ve mutlu bir hayatı olur."

Hemşire Sibel Canbal da bebeğin taburcu edilmesinden dolayı sevinci ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek, "35 günden beri bizimle beraber tedavi ve takiplerini kendi bebeğimiz gibi tamamladık. Şu an bizden ayrıldığı için gerçekten üzülüyoruz ama inşallah kendi için daha sağlıklı daha iyi bir ortam sağlayabilecek bir yuvaya kavuşur." dedi.

Kilis'te 3 Mart'ta bir parka terk edilmiş bebek bulunmuştu. Polisin çalışması sonucu bebeği parka terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) ile anne E.H, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:53 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kilis, Güncel
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