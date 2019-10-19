Son Dakika Haberleri: Parke taşı ile camı kırıp, iş yerini soyan kuzenler kamerada
Son Dakika Güncel Parke taşı ile camı kırıp, iş yerini soyan kuzenler kamerada

Parke taşı ile camı kırıp, iş yerini soyan kuzenler kamerada

44 dakika önce

ADANA'da, yedek anahtarını yaptırdıkları kuzenleri Recep A.'ya ait otomobil ile gittikleri cep telefonu bayiini soyan 2 kuzen, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Parke taşı ile camı kırıp, iş yerini soyan kuzenler kamerada, System.String[]

ADANA'da, yedek anahtarını yaptırdıkları kuzenleri Recep A.'ya ait otomobil ile gittikleri cep telefonu bayiini soyan 2 kuzen, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tutuklanan kuzenlerden biri alkollü olduklarını öne sürdü.

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda,  Veli K. ve Muhittin O. kuzenleri Recep A.'nın otomobilinin yedek anahtarını yaptırdı. Olay günü Recep A.'dan habersiz otomobili alan ikili, cep telefonu bayisine geldi. Aracı ara sokağa park ettikten sonra parke taşıyla camını kırdıkları iş yerine giren zanlılar, kasadaki 300 lirayı alıp, kaçtı.

İkili bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soygunda kullanan otomobilin plakasında Recep A.'nın evine ulaştı. Olup bitenden habersiz olan Recep A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Veli K. ve Muhittin O. kısa süre sonra yakalandı. Veli K. polisteki ifadesinde, "Kuzenimin aracını zaman zaman ben de kullanırdım. Kendisinden habersiz yedek anahtar yaptırdım. Halamın oğlu Muhittin O. soyduğumuz iş yerinden alacağı olduğunu söyledi. Ben de Recep A.'nın haberi olmadan arabayı aldım. Taşı alarak iş yerinin vitrin camına fırlattım, camı kırdım. Amacım hırsızlık yapmak değildi, çok pişmanım" dedi. Muhittin O. ise, olay anında çok alkollü olduklarını söyledi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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