Parkede kanserle mücadele dansı - Son Dakika
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Parkede kanserle mücadele dansı

6 saat önce

Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy Salim Sınar koreograflığında hazırlanan, dans gösterisi öncesinde yayınlanan farkındalık filminde; Buğra Gülsoy, Kaan Urgancıoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Cansu Tosun ve Pınar Deniz, 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' dedi.

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Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy Salim Sınar koreograflığında hazırlanan, dans gösterisi öncesinde yayınlanan farkındalık filminde; Buğra Gülsoy, Kaan Urgancıoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Cansu Tosun ve Pınar Deniz, 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' dedi. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan ise kişiye özel bağış yapmaktansa milli bağışçı olmanın özellikle önemini vurguladı. Sevdiğimiz birisinin hastalanmasını beklemeden, kim olduğu önemli olmaksızın bir hayatı kurtarmak için bugün milli bağışçı olmak gerektiğinin altını çizen Özcan, "Bugün bir çare olabilirsiniz, unutmayın yarın biçare olabilirsiniz. Bir harf düşer ve siz masanın öbür tarafına geçebilirsiniz." diye konuştu.


Ünlü oyunculardan "Lösemi ise bir çaresi var" mesajı!


EuroLeague'in 17'inci haftasında Anadolu Efes ile Khimki Moskova arasında gerçekleşen maçın devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık yaratmak amacıyla kan kanseri ile mücadele dansı gerçekleşti. Dans öncesi yayınlanan farkındalık filminde sanatçılar; Buğra Gülsoy, Kaan Urgancıoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Cansu Tosun ve Pınar Deniz açıklamalarıyla 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' dedi. Bu gösteri seyirciler tarafından büyük bir destek ve coşkuyla karşılanırken, Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, lösemi hastalığının Türk halkının kafasında çaresi olmayan bir hastalık olarak yerleştiğine ancak son 50 yılda her alanda yaşanan gelişmelerle bu adı ürkütücü hastalıkta da aydınlık günlerin yaşanabileceğinin altını çizdi.

Kaan Urgancıoğlu, Buğra Gülsoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:59 
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