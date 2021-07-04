Üye Girişi
Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika

Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde

04.07.2021 12:10
Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde, System.String[]

DÜNYA çapında 48 yaşında olup halen 1'inci lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda yine zirveye çıktı.

DÜNYA çapında 48 yaşında olup halen 1'inci lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda yine zirveye çıktı. ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor forması giyen, milli takım ile U18 Avrupa  Şampiyonası'nda altın, U19 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Okben Ulubay ve Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde oynayan Oktay Ulubay'ın da annesi olan Banu Karadağlı, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 10'u kadın 44 takımın katıldığı uluslararası organizasyonda 35 yaş grubunda en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde son olarak koronavirüs pandemisi öncesi geçen sezon Yalova VIP takımında oynayan 48 yaşındaki Karadağlı, Marmaris'teki organizasyonda FIMBA Avrupa Karması'yla kendisinden çok daha genç rakipleri arasında MVP ödülünü kazandı. Veteran basketbol şampiyonalarında Avrupa ve dünya çapında daha önce birçok birinciliği bulunan örnek sporcu, "Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, doğru kondisyon, antrenman ve uluslararası deneyimi harmanladığınız zaman başarı ortaya çıkıyor" dedi.

RAKİPLERİ ÇOCUKLARINDAN KÜÇÜKVeteran basketbol turnuvalarının yanı sıra halen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de forma giyen Banu Karadağlı, takım arkadaşları ve rakiplerinin yaşlarının çocuklarının yaşlarından daha küçük olduğunu belirterek, "İkiz olan oğullarım Okben ve Oktay 25 yaşında. Ben 19, 20 yaşında oyuncularla mücadele ediyorum. Annelerinden daha büyüğüm. Önceden biz günde 3 antrenman yapardık. Ben sonra bireysel olarak dördüncü antrenmanı da yapardım. Halen çok sıkı antrenman yapıyorum. Yeni nesil çalışmayı çok sevmiyor. Bir şeyi gerçekten çok istediğinizde hakkını vererek çok çalışmalısınız. Emek vermeden başarı gelmez" diye konuştu."OĞULLARIM BASKETBOLUN İÇİNE DOĞDU"Eski eşinin de kendisi gibi basketbolcu olduğunu aktaran Karadağlı, "Oğullarım basketbolun içine doğdu. Daha çok küçük yaşlarda basketbol topuyla, antrenmanla tanıştılar. Basketbolcu olmaları çok doğal. Basketbolu bırakmayı hiç düşünmüyorum. Hem ligde hem de veteran şampiyonalarında oynamayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.13 YAŞINDA BAŞLADI, 10 YIL ARA VERDİ

Banu Karadağlı, 35 senelik basketbol kariyerine 1986 yılında 13 yaşındayken İzmir'de başladı. Örnek sporcu, 17 yaşında Kadınlar 1'inci Ligi'nde başlayan oyunculuk serüveninde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Manisa Spil, Giresun Fiskobirlik, Urla Gençlik, Uşak Dülgeroğlu, Kırıkkalespor, Alanya Belediyespor, Manavgatspor, Hatay Dörtyol Bld, Bursa Yıldırımspor formalarını giydi. Evlendikten sonra basketbola 10 yıl ara veren Karadağlı, potalara tekrar veteran şampiyonaları ve Kadınlar 1'inci Ligi'nde döndü.

Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde
Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde
Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde

Basketbolcu, basketbol, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü 12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu 12:33 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan 12:11 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış 11:13 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı 10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş         
12:50
Son Dakika! Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum         
12:40
Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada         
12:11
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz         
10:56
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 13:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement