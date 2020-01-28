Parkenin Akrepleri Beşiktaş karşısında - Son Dakika
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Parkenin Akrepleri Beşiktaş karşısında

6 saat önce

Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor.

Parkenin Akrepleri Beşiktaş karşısında, System.String[]

Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. CIP Travel Antalyaspor da ikinci yarının ilk hafta karşılaşmasında ligin iddialı ekiplerinden Beşiktaş Aygaz'ı konuk ediyor.


İlk yarının tamamlanmasından sonra verilen 45 günlük aranın ardından ilk maçına çıkacak olan Parkenin Akrepleri, son 10 yılın lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş Aygaz'ı eli boş göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, bu zorlu maçta taraftar desteğinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı yenecek inancımız ve gücümüz var. Taraftarımızın desteğini arkamızda hissedersek daha güçlü olacağız. Camiamıza layık bir oyun ortaya koyarak kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. CIP Travel Antalyaspor – Beşiktaş Aygaz karşılaşması yarın (29 Ocak Çarşamba) Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi Yunus Tokmak ve Serdar Özen hakem ikilisi yönetecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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