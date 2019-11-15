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Parkenin Akrepleri öğrencilerle buluştu

6 saat önce

CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı, Fatih Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Parkenin Akrepleri öğrencilerle buluştu, System.String[]

CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı, Fatih Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.


'Konumuz Hentbol' adı verilen söyleşiye okulun öğretmenleri, çok sayıda öğrenci ve CIP Travel Antalyaspor'dan Başantrenör Fatih Işık, A Takım ve Altyapı Koordinatörü Osman Özoğlu, takım kaptanı Savaş Beyhan, oyunculardan Oleg Georgiyevski ve Enis Yatkın ile altyapı antrenörü Mustafa Uyar katıldı. Okul Müdürü Süleyman Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Caner Azdemir'e düzenledikleri panel için teşekkür eden Başantrenör Fatih Işık, "Yoğun ve sıcak bir atmosferde öğrencilerle buluşma imkanımız oldu. Amacımız, öncelikle Antalyasporumuzun hentbol şubesinin tanıtımı, hentbol branşının anlatılması ile sporun yaşam ve eğitim için öneminin altını çizmekti. Öğrencilerin yoğun ilgisi, hentbola ve spora bakışı bizleri mutlu etti" dedi.


Panelin sonunda düzenlenen yarışmada hentbol kalesine kurulan perdedeki delikten topu geçirerek gol atma başarısı gösterenlere CIP Travel Antalyaspor forması hediye edilirken, Okul Müdürü Süleyman Öztürk'e de tüm takımın imzaladığı forma hediye edildi. Öğrenciler de panele katılan teknik ekip ve sporculardan hatıra için imza almayı ihmal etmedi. - ANTALYA

Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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