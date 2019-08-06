Son Dakika Haberleri: Parkenin Akrepleri sezona hazırlanıyor
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Parkenin Akrepleri sezona hazırlanıyor

1 saat önce

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Parkenin Akrepleri sezona hazırlanıyor, System.String[]
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil edecek olan Parkenin Akrepleri, fizik kondisyon ağırlıklı antrenmanlarına devam ediyor. Hentbol takımının isim sponsoru da olan CIP Travel, takım otobüsünün sezon öncesi bakımında olması nedeniyle antrenmanlarda sporcuların ulaşımını da sağlıyor. - ANTALYA
Antalyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
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