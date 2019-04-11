Son Dakika Haberleri: Parkinson Hastaları Kendi Günlerinde Konser Verdi

Parkinson Hastaları Kendi Günlerinde Konser Verdi

30 dakika önce

İzmir'de Parkinson Hastaları Derneği Korosu, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde Türk Sanat Müziği konseri verdi.

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İzmir'de Parkinson Hastaları Derneği Korosu, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde Türk Sanat Müziği konseri verdi.

İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan dernek başkanı Gülnur Kelçe, parkinson hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını, uzun süredir dernek üyeleriyle çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projeleri kapsamında parkinson hastalarına perküsyon eğitimleri verildiğini, sergi, bilgilendirme toplantıları ve beceri çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Kelçe, bu güzel gecede hastalıktan bahsetmeyeceklerini, yaptıkları projeleri aktarmayı ve herkese keyifli bir akşam yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Kelçe, sevgiyle aşılmayacak engel olmadığını vurgulayarak, "Bu yola sevgi ışığımızla çıktık, bugünlere geldik. Bu kalabalığı görünce diyorum ki, demek ki çok yol katetmişiz. Yönetimdeki arkadaşlarımızdan Merve Okyay koro şefliğimizi yapıyor. Çok çaba sarf ettiler. Parkinson hastalarından Türk Sanat Müziği korosu olur mu, evet, olduğunu gösterdik. Suzan Onur derneğimizin neşeli, renkli kişiliklerinden birisi. 'Ben stand-up gösterisi yapmak istiyorum.' dedi. İlk önce inanmadım böyle bir şeyin olacağını. İzledim sizden önce. Harika yapmış." diye konuştu.

Kelçe'nin konuşmasından sonra Parkinson Hastaları Derneği Korosu "Engel Tanımayan Şarkılar" adı altında Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan bir konser verdi.

Konser sonrası parkinson hastası Suzan Onur, "parkinson" konulu bir stand-up gösterisi yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:37 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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