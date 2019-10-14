Parkinson hastaları masa tenisi oynadı

Parkinson hastaları, masa tenisi turnuvasında bir araya geldi. Bodrum'da gerçekleşen turnuvaya beyin pili operasyonu geçirerek sosyal yaşamlarını geri kazanan hastaların yanı sıra Parkinson ile mücadele eden hastalar, Bodrum Veteran Masa Tenisçileri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ve masa tenisi severler de katıldı.



Beyin pili tedavisi ile hayatlarına kaldıkları yerden devam eden ve hepimize #HayattanKopma diyen Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 13 Ekim Pazar günü Bodrum'da gerçekleşen masa tenisi turnuvasında Parkinson hastaları ile buluştu. 2020 yılında uluslararası katılıma da açılması için alt yapısı tamamlanan söz konusu turnuva, Bodrum'da yaşayan hasta ve hasta yakınları, Bodrum Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin de katılımı ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.



"Beyin pili tedavisi ile Parkinson hastaları sosyal hayatlarını geri kazanabilirler"



Beyin pili tedavisi ile, yardımsız yaşayamayan Parkinson hastalarının sosyal yaşamlarını geri kazanabildiğini dile getiren BEYPİLDER Başkanı Fehime Baylan: ' Parkinson hastası olmak bir kader; ama Parkinson hastalığıyla yavaş yavaş hayattan kopma, aciz hale gelme, bir elindeki suyu dahi içememe durumu kader değil. Tedavi yöntemi ne yazık ki tam olarak bilinmiyor. Parkinson'un öncelikle ilaç tedavisi, ilaç tedavisinin yetersiz olduğu ya da çeşitli yan etkilerinin yaşandığı durumlarda 'Beyin Pili' tedavisi var, bunu bütün hasta ve yakınları bilmeliler. Biz bugün burada başkalarına bağımlı bir hayat sürdüren Parkinson hastalarına umut olmak istedik. Beyin pili tedavisi ile bu hastalar sosyal hayatlarını geri kazanabilirler, yeter ki tedavi yönteminin farkında ve bilincinde olalım.' dedi.



Turnuvada yarışan BEYPİLDER Başkanı Fehime Baylan, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinden 11 yaşındaki Alperen Çakır ile birlikte tüm Parkinson hastalarına #HayattanKopma mesajı verdi.



Verilen bilgilere göre masa tenisi, beynin dejeneratif bir rahatsızlığı olan Parkinson hastalığının bulgularını olumlu etkilemekte; benzeri sosyal aktivitelere katılım ise, aynı durumdaki diğer insanlarla iletişim kurma fırsatı sunarak hastaların yaşam kalitelerini yükseltmekte. - MUĞLA