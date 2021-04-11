Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı - Son Dakika

Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı

11.04.2021 11:13

İzmir'de parkinson hastaları, hastalığın semptomları nedeniyle yaşadıkları toplumsal dışlanmalar ve yanlış anlaşılmalara dikkat çekmek için "Parkinsonu bir de bizden dinleyin" temasıyla video klip hazırladı.

İzmir'de parkinson hastaları, hastalığın semptomları nedeniyle yaşadıkları toplumsal dışlanmalar ve yanlış anlaşılmalara dikkat çekmek için "Parkinsonu bir de bizden dinleyin" temasıyla video klip hazırladı.

İzmir'de faaliyet gösteren Parkinson Hastaları Derneğince başlatılan çalışma kapsamında, hastalar video klip hazırladı. Videoda çeşitli illerde yaşayan 14 parkinson hastası, hareket yavaşlığı, güçsüzlük, denge bozuklukları, el ve kollarda titreme sorunları gibi semptomlarla kendisini gösteren rahatsızlığın hayatlarına etkisini ve nasıl savaştıklarını dile getirdi.

Bazı hastalar el ve ayaklarındaki titremelerin görmezlikten gelinmesini istiyor. Bazıları da hastalığın yüz kaslarına etkisi nedeniyle duygusuz görünmekten endişe ediyor.

Parkinson nedeniyle sesi kısılan hasta ise dinlenilmek istiyor. Bir hasta ise sıkıntısını "Beni acele ettirmeye çalışmayın, çünkü sadece 2 vitesim var, yavaş ve daha yavaş. Yürümeye başlarken zorlanıyorum, ama düzeliyorum" ifadeleriyle anlatıyor.

Hastaların ortak dileği ise "kendileriyle empati kurulması ve hastalıklarının fark edilmesi" şeklinde videoya yansıdı.

"Hastalığı en iyi kendileri anlatabilirdi"

Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe, AA muhabirine, parkinsonun, Türkiye'de en çok görülen nörolojik rahatsızlıklar arasında yer aldığını, ancak toplumsal farkındalığın yeterli olmadığını ifade etti.

Kelçe, parkinsonlu bireylerin bedenlerine söz geçiremediğini, birçoğunun vücutlarındaki titreme ve istemsiz hareketlerden dolayı toplum içinde görünmeyi istemediğini ve bu nedenle de içe kapandığını vurguladı.

Bu durumun en büyük sebebinin toplumsal dışlanma ve yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Kelçe, Parkinson hastalarının ne yaşadıklarını dile getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gülnur Uğurlu Kelçe, "Parkinson hastalarının anlaşılabilmek istemesi ve toplumsal yanlış anlaşılmalar yaşanması nedeniyle bu videoyu hazırladık. Parkinsonlu bireyler denge bozuklukları nedeniyle 'Sarhoş,... Bir şey mi kullandın?' gibi yakıştırmalarla karşılaşabiliyorlar. Bu yakıştırmaların önüne geçmek için hastalığı ve kendilerini en iyileri kendileri anlatabilirdi." diye konuştu.

Kelçe, hareket bozukluğu yaşayan parkinsonlu bireylerin, salgın döneminde kısıtlamalarla hareketlerinin daha da kısıtlandığını, hekimlerine ulaşamadığını ve psikolojilerinin bozulduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Dernek olarak bu süreçte çalışmalarını online olarak yaptıklarını dile getiren Kelçe, şunları kaydetti:

"Derneğimizin kuruluşundan bugüne dek hep yanımızda olan değerli doktorlarımız, uzmanlarımız ve bizi hep daha iyiye teşvik eden sevgili üyelerimizle birlikte bir program hazırladık. Bazen bilgileneceğiz, bazen umutlanacağız, bazen güleceğiz. Hastanelere ve doktorlarımıza ulaşmada sıkıntı yaşadığımız şu günlerde aklımıza takılan soruları uzmanlarımıza sorabileceğiz. Katkısını esirgemeyen tüm güzel insanlara teşekkür ediyoruz."

Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı
Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı
Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı
Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parkinson hastaları yaşadıkları sıkıntıları video klipte anlattı - Son Dakika


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