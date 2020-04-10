Parkinson hastalarından #EvdeKal' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Parkinson hastalarından #EvdeKal' mesajı - Son Dakika

Parkinson hastalarından #EvdeKal' mesajı

7 saat önce

Başta Parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve Esansiyel Tremor hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş, hayattan kopmadan yaşamına devam etmeye karar vermiş bir grup hasta ve hasta yakını tarafından 2014 yılında kurulan Beyin Pili Hastaları...

Parkinson hastalarından #EvdeKal' mesajı, System.String[]
Başta Parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve Esansiyel Tremor hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş, hayattan kopmadan yaşamına devam etmeye karar vermiş bir grup hasta ve hasta yakını tarafından 2014 yılında kurulan Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Pakinson Günü için kendi imkanları ile çektikleri video ile '#EvdeKal' mesajı verdi.

Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde '65 yaş üzerindeyseniz ve Parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın' çağrısında bulundu.

Koranavirüs ile mücadelede hijyen, izolasyon ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) Başkanı Fehime Baylan, "Beyin pili ameliyatı ile eski yaşam ritmine kavuşmuş tüm Parkinson hastaları adına sesleniyorum, lütfen evde kalalım. Ülkemizde yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor ve bu hastalar, tedavi olmak için bekliyor. Süre uzarsa büyük bir bölümü ya yatağa bağımlı yaşayacak ya da tedavileri aksadığı için yaşam kalitelerini kaybedecekler. El birliği ile bu mücadeleden galip çıkacağımız günler çok yakın. Yeterki bu zor süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirelim ve evden çıkmayalım." dedi.

Parkinson hastalarının koronavirüse yakalanma riskinin diğer sağlıklı kişilerden yüksek olmadığını; ancak Parkinson hastalığı genel olarak 65 yaş ve üzerindeki kişileri etkilediği için bu yaş grubu hastalarda artmış bir risk söz konusu olduğunu dile getiren uzmanlar, Parkinson hastalarının da tüm diğer kişiler gibi hijyen kurallarına çok dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak bu hastalıktan korunabileceğine dikkat çekiyor.

BEYPİLDER HAKKINDA

Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer) kuruluş amacını şöyle anlatıyor:

"Parkinson hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş hastalar tarafından 2014 yılında kurulan Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer), başta Parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve diğer bazı hareket bozukluklarının beyin pili ile tedavisinin mümkün olduğunu hastalara ve hasta yakınlarına duyurma amacı ile yola çıkmıştır. Toplumu, hasta ve hasta yakınlarını hareket bozukluğu hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi, bu konulara toplumun ilgisini çekmeyi ve toplum bilincini arttırmayı hedeflemiş; farklı atölye çalışmaları ile sosyalleşebilecekleri ortak bir adres olma amacıyla kurulmuş olup; kurulduğu günden bu yana çalışmalarını bu yönde ilerletmektedir.

Beyin pili ameliyatı olan herkesi ailenin bir parçası olmaya davet ederek, 2018 Nisan ayında, Türk tıp tarihinde bir ilke imza atarak yurt içinden ve yurt dışından beyin pili ameliyatı geçirerek Parkinson'a "dur!" diyebilmiş 329 hasta ile, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştır. 2019 yılının Nisan ayında ise Parkinson ve diğer hareket bozuklukları hastalıklarına ve Beyin pili tedavisine farkındalık yaratmak için '#hayattan kopma' hashtagi ile sosyal medyada bir farkındalık çalışması yürütmüştür. Beyin pili ameliyatından önce ayakkabılarını bağlayamayan, gömleklerini ilikleyemeyen, başkalarına bağımlı bir hayat süren bu hastalar 'Beyin Pili tedavisi' ile eski sağlıklı günlerine geri dönerek sosyal yaşamlarını geri kazandıklarını göstermek, bu hastalıktan muzdarip diğer hastalara da umut olmak için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir."


- İstanbul
Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:24 Kaynak: DHA

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