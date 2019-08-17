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Parkinson hastası adamdan 10 gündür haber alınamıyor

48 dakika önce

Parkinson hastası adamdan 10 gündür haber alınamıyor 10 gündür kayıp olan yaşlı adam AFAD tarafından aranıyor Yol sorduğu kişilerin yardım talebini reddedip ortadan kaybolduANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz hafta cuma günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan...

Parkinson hastası adamdan 10 gündür haber alınamıyor
10 gündür kayıp olan yaşlı adam AFAD tarafından aranıyor
Yol sorduğu kişilerin yardım talebini reddedip ortadan kayboldu
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz hafta cuma günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor. Parkinson hastası olduğu bilinen adamı bulmak için yapılan aramalar sonuç vermedi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Karanfil Caddesi'ndeki evinden 8 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde ayrılan Abdülkadir Kızılgül (64), aynı gün D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundaki çalışanlar tarafından görüldü. Bu kişilere Sağlık Ocağına nasıl gidebileceğini sorduğu öğrenilen Kızılgül'e istasyon çalışanları, "Siz zor gidersiniz, biraz bekleyin biz yardımcı olalım" demesine rağmen Kumluca yönünde yürümeye başlayan Kızılgül'den bir daha haber alınamadı.
Parkinson hastası olduğu ve kafasında beyin pilleri takılı olduğu belirtilen Kızılgül'ün evine dönmediğinin bildirilmesi üzerine çevreyi kontrol eden Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha sonra AFAD ve Kemer Belediyesinden yardım istedi. Yerel rehberlerin de katılımıyla oluşturulan arama ekibi, Kızılgül'ün gitmiş olabileceği güzergahta bulunan ormanlık alanlar ve mezarlıklarda arama yaptı ancak bir ize rastlanılamadı.
Kemer, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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