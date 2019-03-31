Parkinson Hastası Annesini Sandalye ile Sandığa Taşıdı
8 dakika önce
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Parkinson hastası Hatice Sarısu (79), sandalye ile sandık başına taşınarak oyunu kullandı.
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinde, belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Parkinson hastası Hatice
Sarısu (79), sandalye ile sandık başına taşınarak oyunu kullandı.
Soğuksu Mahallesi, Kenan Evren
Caddesi'nde yaşayan Metin Sarısu, belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Parkinson hastası annesi Hatice Sarısu'nun ısrarla oyunu kullanmak istemesi üzerine onu kırmadı. Metin Sarısu, arkadaşlarının da yardımıyla annesini oyunu kullanacağı Beşeylül İlkokulu, 1206 no'lu sandığa sandalye üzerinde taşıyarak getirdi. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Hatice Sarısu, "Bugüne kadar tüm seçimlerde oyumu kullandım. Yine kullanmak istedim. Oğlum ısrarlarıma dayanamayıp, beni sandığa kadar arkadaşları ile taşıdı. Allah ondan razı olsun. Çok mutluyum, milletimize hayırlı olsun" dedi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:11 Kaynak: DHA
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