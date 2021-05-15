PARKİNSON HASTASI BAĞLAMASI İLE HAYATA TUTUNUYOR - Son Dakika

24 yıldır Parkinson hastalığı ile müdahale eden Hasan Pamuk, günden güne artan titremeler nedeniyle evden çıkmakta bile zorlanıyor.

-Müzikle uğraşan Pamuk'un beste yapıp bağlama çalarak hayata tutunmaya çalışıyor.

-Bugüne kadar 15 beste yapan ve tek ilacım dediği bağlamasına sarılan Pamuk, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamıyor. İlaçlardan fayda göremediğini belirten Hasan Pamuk, beyin pili ameliyatı için yardımseverlerden destek bekliyor.

İlknur SARGUT- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Hasan Pamuk, 24 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. Titremeleri günden güne artan ve bu nedenle evden çıkmakta dahi zorlanan Pamuk'un kendi deyimiyle tek ilacı besteleri ve bağlaması. Maddi imkansızlıklar nedeniyle beyin pili ameliyatı olamayan Pamuk, sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor.

Hasan Pamuk, 30'lu yaşlarında Parkinson hastalığı ile tanıştı. Matbaada çalışan Hasan Pamuk, istemsiz titreme ve kasılma şikayetleri sonrası önce bir psikiyatriste başvurdu. Burada uygulanan tedaviden sonuç alamayan Pamuk'a başka bir hastanede yapılan tetkikler sonrası Parkinson teşhisi konuldu. İlaçları günden güne artan ve hareketleri kısıtlanan Pamuk, günde 17 ilaç kullanıyor ve 24 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Bugüne kadar 15 beste yapan ve tek ilacım dediği bağlamasına sarılan Pamuk, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamıyor. Artık ilaçlardan fayda göremediğini belirten Hasan Pamuk, beyin pili ameliyatı için yardımseverlerden destek bekliyor.

"İLACI FAZLA ALDIĞIMDA KASILMALAR YAŞIYORUM"

Heyecan, titreme, utangaçlık, çekingenlik şikayetleri sonrası hastaneye başvurduğunu belirten Hasan Pamuk, "Önce bir psikiyatriste gittim ve orada bir yatıştırıcı verdiler. Şikayetlerim sona ermeyince Parkinson teşhisi konuldu, 15 gün kadar hastanede yattım. O günden bugüne şikayetlerim devam ediyor. Doktorlar, 'bir tedavisi yok ömür boyu ilaç kullanacaksın, hayatını böyle idame ettireceksin' dedi. Her gittiğim doktor ilaçlarımın sayısını artırdı. Şimdi günde 17 ilaç kullanıyorum. İlacı fazla aldığımda istem dışı kasılmalar yaşıyorum, az kullandığımda yerimden kımıldamıyorum. İlaçların etkisi benim için bitti artık. Çarenin beyin pili tedavisi olduğunu biliyorum. Ancak bu ameliyatı maddi yönden karşılayamıyorum. Hastalığım nedeniyle malulen emekliye ayrıldım ve o maaşla geçinmeye çalışıyorum" dedi.

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA BESTELERİM YAŞASIN"

Müzikle uğraştığını ve bağlama çalarak hayata tutunmaya çalıştığını anlatan Hasan Pamuk, ameliyat olmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda o sazın hakkını tam veremiyorum. Yazıyorum, çiziyorum yaklaşık 15 bestem var. Bu sözleri başkalarını seslendiriyor. Saza bakıp bakıp duruyorum, etkileniyorum,üzülüyorum. Hayalim sazımı eskisi gibi çalabilmek. Yaptığım besteleri topluma dinletmek istiyorum. Ben öldükten sonra da eserlerimle yaşamak istiyorum. Yürüyebilmek başkasına bağımlı olmamak için ameliyat olmak istiyorum. Bir değneğe tutunmadan rahatlıkla yürümek dileğim. Evden parka kadar bir 100-150 metre kadar yürüsem bana yetecek. Hastalığın tedavisi olmadığını biliyorum ama bunun alternatifleri var. Beyin pili ameliyatı olup basketbol oynayanlar bile var. Yaşama sevincimi kaybettim yarına dair bir umudum yok. 10 metre ileriye gitmeye cesaret edemiyorum."

Pamuk, iyileşip topluma faydalı olmak istediğini ifade ederek, "Genç yaşta Parkinson hastalığı nedeniyle eve mahkum oldum. Kimseye bir yardımım dokunmadı. Benim de bir faydam olsun istiyorum, iyileşip çevreme yardım etmeyi amaçlıyorum" dedi.

"BİR AN ÖNCE İYİLEŞSİN HAYATINI YAŞASIN İSTİYORUM"

Hasan Pamuk'un 21 yıllık eşi Dürdane Pamuk da yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:

"21 yıllık evliyiz ama hiçbir zaman sosyal hayatımız olmadı. Eşimle ne beraber bir çarşıya çıktık, ne düğüne gidebildik. Biz hep kendi halimizde, o kendi halinde yaşadı. Günler böyle gelip geçti, hep yalnızlık yaşadık. Tuvalete giderken zorlanıyor, yemeğini yerken zorluk çekiyor. Bir an önce iyileşsin o da hayatını yaşasın istiyorum. Daha yaşı genç beraber memleketimize gidelim gezelim istiyorum."