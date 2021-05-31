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Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi - Son Dakika

Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi

31.05.2021 16:22
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Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, parkinson hastalığı sebebiyle evinden çıkamayan yaşlı kadın için pazar alışverişi yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, parkinson hastalığı sebebiyle evinden çıkamayan yaşlı kadın için pazar alışverişi yaptı. Talep üzerine harekete geçerek 70 yaşındaki Emine Gülce'yi evinde ziyaret eden ekipler, sipariş edilen sebze ve meyveleri alıp teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Korona virüs sürecinde yardım ve desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi'ne yapılan her talebi yerine getirmeye çalışıyor.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan parkinson hastası Emine Gülce, Çözüm Merkezi'ni arayarak sağlık sorunları nedeniyle sokağa çıkamadığını belirterek pazar alışverişi için yardım istedi. Talebi işleme alan çağrı merkezi personeli, konuyu zabıta ekiplerine iletti. Pazar alışverişi görevini üstlenen zabıta komiseri Berati Bal, yaşlı kadının evine giderek ihtiyaçlarını not etti. Ardından da Adalet Mahallesi semt pazarında alışveriş yaptı. Listedeki sebze, meyve ve kahvaltılık ürünlerini alan zabıta ekipleri, ardından eve giderek Emine Gülce' ye teslim etti.

Yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür eden Gülce, "Astım, KOAH, parkinson, yüksek tansiyon ve şeker hastasıyım. Ayağımda platin var. Düşmeden dolayı nefes alamıyorum. 2-3 senedir pazar nedir bilmiyorum. Bir tek dolmuşa binip ilaç yazdırmaya sağlık ocağına gidebiliyorum. Çözüm merkeziyle görüştüm. Pazar alışverişimi göremediğimi, ihtiyacım olduğunu söyledim. 'Tamam' dediler. Hemen zabıtayı yönlendirdiler. Gelip pazar alışverişimi yaptılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Zabıtalardan pazardan domates, salatalık, portakal, deterjan, patates, yeşillik istediğini söyleyen Emine Gülce, "İstemediklerimi de almışlar. Çok memnun oldum. Büyükşehir Belediyesi bana herkesten daha yakın. Aradığım zaman geliyorlar. Sıcak yemeğim geliyor. Bir şey yapamıyor, kaldıramıyor, ev süpüremiyorum. Evim de temizleniyor. Her aradığımda da geliyorlar. Yatıyorum kalkıyorum dua ediyorum. Büyükşehir Belediye başkanına ne kadar dua etsem azdır" dedi.

Zabıta komiseri Berati Bal ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızla daha yakından ilgilenmemiz hususunda ki talimatlarıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Zaman zaman sağlıkla ilgili sıkıntı olup hastaneye gidemeyen, ilaçlarını alamayan, evinden çıkamayan insanlarımız olabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde bu tür çok sık yardımlarda bulunup destekler veriyoruz. Bize gelen her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Emine teyzeyi kendi annemiz yerine koyduk. Pazar alışverişini yapıp teslim ettik. Bundan sonra da kendisini takip edeceğiz" İfadelerini kullandı. - SAMSUN

Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi
Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi
Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi - Son Dakika


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