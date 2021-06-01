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Parkinson Hastası Yaşlı Kadına Zabıtadan Pazar Alışverişi - Son Dakika

Parkinson Hastası Yaşlı Kadına Zabıtadan Pazar Alışverişi

01.06.2021 11:47
Parkinson Hastası Yaşlı Kadına Zabıtadan Pazar Alışverişi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Koronavirüs sürecinde yardım ve desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi'ne yapılan her talebi yerine getirmeye çalışıyor.

YAŞLI KADIN İÇİN PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan parkinson hastası Emine Gülce, Çözüm Merkezi'ni arayarak sağlık sorunları nedeniyle sokağa çıkamadığını belirterek pazar alışverişi için yardım istedi. Talebi işleme alan çağrı merkezi personeli, konuyu zabıta ekiplerine iletti. Pazar alışverişi görevini üstlenen zabıta komiseri Berati Bal, yaşlı kadının evine giderek ihtiyaçlarını not etti. Ardından da Adalet Mahallesi semt pazarında alışveriş yaptı. Listedeki sebze, meyve ve kahvaltılık ürünlerini alan zabıta ekipleri, ardından eve giderek Emine Gülce' ye teslim etti.

'EVİM YEŞİLLİK GÖRDÜ"

Yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür eden Gülce, "Astım, Koah, Parkinson, yüksek tansiyon ve şeker hastasıyım. Ayağımda platin var. Düşmeden dolayı nefes alamıyorum. 2-3 senedir pazar nedir bilmiyorum. Bir tek dolmuşa binip ilaç yazdırmaya sağlık ocağına gidebiliyorum. Çözüm merkeziyle görüştüm. Pazar alışverişimi göremediğimi, ihtiyacım olduğunu söyledim. 'Tamam' dediler. Hemen zabıtayı yönlendirdiler. Gelip pazar alışverişimi yaptılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

"NE KADAR DUA ETSEM AZDIR"

Zabıtalardan pazardan domates, salatalık, portakal, deterjan, patates, yeşillik istediğini söyleyen Emine Gülce, "İstemediklerimi de almışlar. Çok memnun oldum. Büyükşehir Belediyesi bana herkesten daha yakın. Aradığım zaman geliyorlar. Sıcak yemeğim geliyor. Bir şey yapamıyor, kaldıramıyor, ev süpüremiyorum. Evim de temizleniyor. Her aradığımda da geliyorlar. Yatıyorum kalkıyorum dua ediyorum. Büyükşehir Belediye başkanına ne kadar dua etsem azdır" dedi.

"ANNEMİZ YERİNE KOYDUK"

Zabıta komiseri Berati Bal ise, "Büyükşehir Belediye başkanımızın özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızla daha yakından ilgilenmemiz hususunda ki talimatlarıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Zaman zaman sağlıkla ilgili sıkıntı olup hastaneye gidemeyen, ilaçlarını alamayan, evinden çıkamayan insanlarımız olabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde bu tür çok sık yardımlarda bulunup destekler veriyoruz. Bize gelen her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Emine teyzeyi kendi annemiz yerine koyduk. Pazar alışverişini yapıp teslim ettik. Bundan sonra da kendisini takip edeceğiz" İfadelerini kullandı.

Parkinson Hastası Yaşlı Kadına Zabıtadan Pazar Alışverişi

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, dua, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Parkinson Hastası Yaşlı Kadına Zabıtadan Pazar Alışverişi - Son Dakika


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