"Parkinson yaşam ormanı" hastalara "nefes" olacak - Son Dakika

"Parkinson yaşam ormanı" hastalara "nefes" olacak

İzmir'de başlatılan proje kapsamında, parkinson hastalarının hem rahatsızlığının etkisini azaltmak hem de aynı hastalığı yaşayanlara nefes olmak için yaşam ormanı oluşturuluyor.

İzmir'de başlatılan proje kapsamında, parkinson hastalarının hem rahatsızlığının etkisini azaltmak hem de aynı hastalığı yaşayanlara nefes olmak için yaşam ormanı oluşturuluyor.

Parkinsona bağlı hareket yavaşlığı, güçsüzlük, denge bozuklukları, el ve kollarda titreme sorunları yaşayan hastalar Parkinson Hastaları Derneği tarafından başlatılan "parkinson yaşam ormanı" projesine katılarak hem doğaya hem hastalığın etkilerinin azalmasına destek oluyor.

Hastalıklarıyla mücadelede önem taşıyan egzersiz ve yürüyüşlerini fidan dikerek oluşturdukları ormanda yapmak isteyen hastalar, bu rahatsızlığı taşıyan taşımayan herkesi fidan dikmeye çağırıyor.

Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe, belli bir bölgede orman oluşturmak yerine dünyanın her yerine ağaç dikilmesini hedeflediklerini ve parkinson ormanını hep birlikte büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

" Eskişehir, Van, İstanbul, Avusturya ve Avustralya'dan fidan dikme görüntüleri geldi"

Her bir parkinson hastasının bir ağaç evlat edinmesini istediklerini ifade eden Kelçe, şunları kaydetti:

"Parkinson hastalığı hareket kısıtlılığı ile ilgili. Ne kadar çok hareket edersek ve sosyal hayatın içerisinde olursak hastalığımızın bulguları o derece hafifliyor. Hayata bağlı kalındığı sürece hastalığın ilerleme hızı daha yavaşlıyor. Bunu yapmaktaki amacımız onlara bir hareket kazandırmak, diktikleri fidanların büyüdüğünü görerek umutlarını yeşertmek, onların dünyalarına bir nefes olabilmek. Dernek olarak parkinson hastalarına her zaman nefes olmaya çalışıyoruz. Kovid-19'la savaşıyoruz. Daha sağlıklı bir dünya için parkinson yaşam ormanını birlikte büyütelim."

Kelçe, bir fidan yetiştirmenin insanların ruhlarına çok iyi geleceğini düşündüklerini, hastaların fidanları suladığını ve büyüttüğünü dile getirdi.

Sadece parkinson hastaları değil, bütün insanların katılmasını da istediklerini aktaran Kelçe, şu bilgileri aktardı:

"Hem hastalara hem de dünyamıza ve doğaya nefes olsunlar. Eskişehir, Van, İstanbul, Avustralya ve Avusturya'dan gelen ağaç dikme görüntüleri var. Dünyadaki parkinson dernekleriyle de iletişime geçiyoruz. Onlardan da ağaç dikmelerini ve derneğimize resimlerini göndermelerini söyledik. Dünyamızı ağaçlandırarak haritamızda onları işaretlemek istiyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki herkese sesleniyorum. Parkinson yaşam ormanı için gelin hep birlikte el ele verelim, umutlarımızı yeşertelim, nefesimizi çoğaltalım, ağaçlarımızı dikelim."

57 yaşındaki Ayla Fidan da parkinson hastası olarak derneğin ve hastalığın adını duyurmak için bu projeye katıldığını belirterek, "En çok ihtiyacımız olan şey oksijen. Elimizden geldiğince fidan dikelim, bütün arkadaşlarımızdan da destek olmalarını bekliyoruz. Bir fidan, bir ağaç ve bol oksijen." dedi.

56 yaşındaki Faruk Başeğmez ise projeden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Nefes alamıyordum, bu projeye onun için katıldım. Arkadaşlarımla ağaçlandırmayı sıklandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

İstanbul, İzmir, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Parkinson yaşam ormanı' hastalara 'nefes' olacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı 30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi         
14:02
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
13:55
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı "cinayete teşebbüsle eşdeğer" olarak tanımladı         
13:25
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti         
21:36
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı         
21:28
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 17:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Parkinson yaşam ormanı" hastalara "nefes" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei