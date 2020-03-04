Parkinsondan pilli tedaviyle kurtulmak mümkün - Son Dakika
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Parkinsondan pilli tedaviyle kurtulmak mümkün

6 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülagü Kaptan, pilli tedaviyle parkinson hastalığından kurtulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Parkinsondan pilli tedaviyle kurtulmak mümkün, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülagü Kaptan, pilli tedaviyle parkinson hastalığından kurtulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 yaşın üstünde görülme sıklığı artan, hareket yavaşlığı, titreme, monoton konuşma, küçük adımlarla yürüyüş gibi belirtileri olan parkinsonun insan yaşamını olumsuz etkilediğini anlattı.

Bu tür hastaların tedavisinde ilaç kullanımının bir takım hareket bozukluklarına neden olabileceğini, hastalığın tedavisinin cerrahi yöntemle de mümkün olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Kaptan, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat için hastanın uygun olup olmadığı önce nörologlar ve beyin cerrahlarının aralarında bulunduğu uzman ekip tarafından belirleniyor. Beyin haritalaması için kullanılan başlık hastaya lokal anesteziyle takılıyor. Hastanın MR görüntüleri alındıktan sonra son hesaplamalar yapılıyor. Hasta uyanıkken beyinde açılan küçük bir delikten elektrotları sorunlu bölgelere yerleştiriyoruz. Beynin dış kısmında olan ve kafatasının içinde yer alan elektrotun göğüs kafesinde bağlantısı oluyor. Aynı anda göğüse özel pil yerleştiriyoruz ve cilt altından geçirilen uzatma bağlantılarıyla elektrotları pile bağlıyoruz. Daha sonra bilgisayar aracılığıyla hastaya iyi gelecek parametreleri ayarlıyoruz. Bu pil aslında enerji kaynağı. Beyne gidiyor ve beyindeki olumsuz harekete yola açan hücreleri disipline edebiliyor. Yani beyin içindeki hücrelerin boşalımını engellemiş oluyor. Dolayısıyla hastanın istemediği, beyin kökenli olduğunu bildiğimiz bu hastalığa bağlı şikayetleri de ortadan kaldırıyor. Neredeyse gün boyu süren bu ameliyat sonucunda hastanın titremeleri ve şikayetlerinde yüzde 70'e varan azalmalar gözlemliyoruz. Bu da hastanın yaşam kalitesini oldukça artıran bir gelişmedir."

Hülagü Kaptan, şu anda şarj edilebilen pillerin geliştirildiğini, Türkiye'de de bunların kullanıldığını da kaydetti.

Bu operasyonun birçok yerde yapıldığını dile getiren Kaptan, pilin ücretinin SGK tarafından karşılandığına da işaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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