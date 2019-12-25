Parkinsonlu Kırgız hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parkinsonlu Kırgız hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu (3) - Son Dakika

Parkinsonlu Kırgız hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu (3)

6 saat önce

Yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Kırgız hastaya, bu alanda Ankara Şehir Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla beyin pili takılarak, sağlığına kavuşturuldu.

Yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Kırgız hastaya, bu alanda Ankara Şehir Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla beyin pili takılarak, sağlığına kavuşturuldu.

Kırgızistan'da uzun süre parkinson tedavisi gören 47 yaşındaki Zhamil Kamchybekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle şiddetli biçimde ağrıyan el ve ayaklarını kullanamaz hale geldiğini belirtti.

Hastalığın ilerleyen evrelerinde yemek yerken zorlanmaya hatta evinden çıkamamaya başladığını söyleyen Kamchybekova, tedavisinin Türkiye'de mümkün olduğunun öğrenilmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesine gönderildiğini anlattı.

Kamchybekova, ameliyat için Türkiye'ye gelmiş olmaktan ve Beyin ve Sinir Cerrahi ile Nöroloji kliniklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen beyin pili ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ameliyattan çıktıktan sonra çok mutlu oldum, çok sevindim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Hastaneden çıktıktan sonra doyasıya gezmek ve çalışmak istiyorum. İnsanlarla konuşmak istiyorum. Evde vakit geçiriyordum, artık dışarda zaman geçirmek istiyorum." dedi.

"Beyin içerisine elektrik akımı veriliyor"

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Beyin ve Sinir Cerrahı Uzman Dr. Denizhan Divanlıoğlu, Kamchybekova'nın hastaneye getirildiğinde titreme nedeniyle yürüme, yeme ve içmede zorluk çektiğini, Nöroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ameliyat kararı alındığını söyledi.

Ameliyatın yaklaşık 8 saat sürdüğünü belirten Divanlıoğlu, "Daha önce yapıyorduk ancak Şehir Hastanemizde ilk kez bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu, hastamız gayet iyi durumda, bağımsız şekilde yürüyebiliyor, ellerini kullanabiliyor." diye konuştu.

Divanlıoğlu, hastanın kafasına ufak delikler açıp beynin uygun bölgesine elektrot yerleştirildiğini ifade ederek, "Uygulamanın bu aşamalarında hastamız uyanıktı. Çünkü, ameliyat sırasında elektrik verilerek hastanın hareketleri değerlendirildi Nöroloji Kliniğinden Yeşim hocamız tarafından. Daha sonra hastamızı genel anestezi eşliğinde uyuttuk ve sol göğüs tarafına pil yerleştirdik ve oradan elektrik akımı veriliyor beyin içerisine." bilgisini verdi.

"İleri evre parkinson tedavisinde yüzde yüz başarıyı yakalamış bir merkeziz"

Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ da Kamchybekova'nın Türkiye'ye geliş sürecinin Kırgızistan Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki ilgili birimlerle temas kurmasıyla başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de hastamızın değerlendirmesini yaptık ve uygun bularak randevusunu verdik. Hastamız da Türkiye'ye gelerek ameliyata alındı ve beyin pili takıldı. Hastanın uyanık olduğu süreçte beyin cerrahı elektrotu gönderdikten sonra içeriye, uygun yerde olunup olunmadığına bakıyoruz ve sonrasında da elektrik vererek muayeneyi tamamlıyoruz. Çünkü, elektrik verilen yerde titremenin kaybolması gerekir, hastalardaki katılığın yerine yumuşamanın görülmesi gerekir. Ayrıca bu şekilde hastanın hareket azlığının düzeldiği tespit edilir.

Ankara Şehir Hastanesi olarak ileri evre parkinson tedavisinde yüzde yüz başarıyı yakalamış bir merkeziz. Gayet başarılı bir ameliyat oldu, hastamız da tedavisinden gayet memnun durumda. Hastamız, 28 Aralık Cumartesi günü ülkesine dönecek ve bir süre sonra kontrol için tekrar Türkiye'ye gelecek."

Karadağ, beyin pilinin hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını ancak istenmeyen hareketlerin önüne geçilmesini sağladığını, hastaların daha stabil hale geldiğini ve yaşamlarını daha aktif, daha üretken şekilde sürdürebildiklerini sözlerine ekledi.

Parkinsonlu Kırgız hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu (3)

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:31 Kaynak: AA
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