Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı.



Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.00-15.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken bazı çoklar ise bisiklet sürerek ve paten kayarak vakitlerini geçirdi. - ORDU