Parklar güneş enerjisi ile aydınlatılacak - Son Dakika

Parklar güneş enerjisi ile aydınlatılacak
09.11.2020 12:22
Kütahya'nın Gediz Belediyesi, parklara güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurarak, ilçede bir ilke daha imza attı.
Kütahya'nın Gediz Belediyesi, parklara güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurarak, ilçede bir ilke daha imza attı.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan yeşil alan ve parklarda güneş enerjili aydınlatma sistemlerini yaygın hale getirmeyi hedefleyen belediyemiz kent içinde bulunan yeşil alan ve parklara kurduğu güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile hem tasarruflu doğal enerji kaynaklarını kullanılabilir hale getiriyor hem de mevcut aydınlatma sistemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Vatandaşlara hizmet konusunda teknolojinin ve doğanın kendilerine sunduğu her türlü imkanı en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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