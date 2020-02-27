Parklar ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika

Parklar ilkbahara hazırlanıyor
6 saat önce
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Şehrin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, parklardaki oyun alanlarıyla kent mobilyalarına temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Ayrıca ekipler, refüj ve parklarda bulunan çitlerin tamir çalışmalarını da sürdürüyor. - KÜTAHYA
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