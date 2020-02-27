Parklar ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika
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Parklar ilkbahara hazırlanıyor

6 saat önce

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Parklar ilkbahara hazırlanıyor, System.String[]

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Şehrin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, parklardaki oyun alanlarıyla kent mobilyalarına temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Ayrıca ekipler, refüj ve parklarda bulunan çitlerin tamir çalışmalarını da sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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