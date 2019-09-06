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Parklar Mobil Park Tim'leri ile güvende

2 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirebilmesi için başlatılan Mobil Park Projesi kapsamında Mobil Park Tim'leri 2016 yılından bu yana parklarda 43 bin 413 aranan şahıs yakalandı, 64 bin 81 adli işlem yapıldı.

Parklar Mobil Park Tim'leri ile güvende, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirebilmesi için başlatılan Mobil Park Projesi kapsamında Mobil Park Tim'leri 2016 yılından bu yana parklarda 43 bin 413 aranan şahıs yakalandı, 64 bin 81 adli işlem yapıldı.


İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından çocukların ve ailelerin parklarda eğlenceli vakit geçirmesi için 2016 yılında Mobil Park Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, her gün parklarda uygulama yapmak üzere Motosikletli Yunus Timleri, görevlendirildi. Destek timi olarak da sahil parkı olan 12 ilçenin tamamında Bisikletli Polis Timi kuruldu. Buna bağlı olarak ilçe belediye başkanlıklarına bağlı hizmet veren, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi ile sürekli irtibat sağlanıyor.


Analiz raporu hazırlıyorlar


Mobil Park ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli parklarda oluşabilecek güvenlik zafiyetleri tek tek tespit edilerek bir analiz raporu oluşturuluyor. Bu raporda, merkezi kayıt cihazlarının var olup olmadığı, metruk noktaların tespit edilmesi, park içerisinde kolaylıkla görülemeyen suça elverişli kısımların tespiti, halk arasında "zula" olarak tabir edilen suç unsurlarını saklamaya müsait alanların durumu, özel güvenlik görevlisinin görev yapıp yapmadığı, varsa giriş, çıkış kapılarının ve çevre koruma duvarlarının durumu, aydınlatma sisteminin yeterliliği ve olup olmadığı yer alıyor.


Mobil Park ekipleri, parkta durumundan şüphelendikleri şahısların GBT/UYAP sorgusu yapıp, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında hemen arktan uzaklaştırıyor. Ekipler ayrıca, park içerisindeki işletmeleri de denetliyor. Özellikle okulların yanında bulunan parklara ders saati içerisinde gelen öğrencileri risklerden korumak için okul yönetimi ve ailelere bilgi veriliyor. Bu zamana kadar, parkta bulunan 4 bin 899 öğrencinin ailelerine ve okul idaresine bilgi verilirken, proje hayata geçirildiğinden itibaren parklarda, 43 bin 413 aranan şahıs yakalandı. 64 bin 81 şahsa da adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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