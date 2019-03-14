Son Dakika Haberleri: Parklar Revize Edildi

Parklar Revize Edildi

11 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde çocuklar için yapılan çalışmalar devam ederken, Yeni Mahalle Evrenler Blokları önündeki park ve Yediler Mahallesi 578. Sokakta bulunan üçgen park tamamen revize edildi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde çocuklar için yapılan çalışmalar devam ederken, Yeni Mahalle Evrenler Blokları önündeki park ve Yediler Mahallesi 578. Sokakta bulunan üçgen park tamamen revize edildi.

Yapılan revize çalışmalarıyla park üzerinde bulunan oyun grupları yenilenirken, çocukların oyunlarını güvenle oynamaları ailelerinin gönül rahatlığı ile çocuklarını oyun oynatabilmeleri için zeminler kauçuk ile kaplandı. Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar ve en çok da miniklerden tam not alan park çalışmalarının devam edeceği ve gerekli olan tüm noktalarda revizelerin süreceği belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:59 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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