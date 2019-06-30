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Parklar sürekli bakımdan geçiyor

1 saat önce

İzmit'teki park ve yeşil alanlarda sürekli bakım onarım çalışması yapılıyor.

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İzmit'teki park ve yeşil alanlarda sürekli bakım onarım çalışması yapılıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun şekilde kullanmaya başladığı parklarda eksiklik olmaması için belediye ekipleri adeta seferber oldular. Mahalle muhtarlarından, vatandaşlardan gelen her türlü istek ve talebi kısa süre içinde

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, " Şirintepe'den Akmeşe'ye kadar sadece mahallelerdeki değil, köylerdeki park ve yeşil alanlarda eksikliktik olmamasına ayrı bir önem veriyoruz. Bu konuda gelen her ihbarı anında değerlendirirken, ekiplerimizce de kontroller gerçekleştirmekteyiz. Parklarda yeşil alan, sert zemin bakımları, aydınlatma, sulama sistemlerinin kontrolleri, basket potalarının bakım onarımı yapılıp olumsuzluklar anında gideriliyor. Park ve yeşil alanlara yeni bitki dikimleri de yapmaktayız" dediler.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova Mahallesi'ndeki bulunan Şehit Zeki Aktan Parkı'ndan Şehit Fatih Duman ve Erman Sokak arasına yayalar için bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca ekiplerce bir süre önce Akmeşe'deki futbol sahasının çevresinde başlatılan panel tel çit çalışması da tamamlandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
Şirintepe, İzmit Belediyesi, Akmeşe, İzmit, Güncel
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