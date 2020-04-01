Parklar yasaklanınca çareyi terasta mangal yakmakta buldular - Son Dakika

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Parklar yasaklanınca çareyi terasta mangal yakmakta buldular
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ülke genelindeki tüm milli parklar ve ormanlar ziyarete kapatıldı.
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ülke genelindeki tüm milli parklar ve ormanlar ziyarete kapatıldı. Dışarı çıkamayan Tahranlıların evlerinin terasında mangal yaktıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:57 Kaynak: AA
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