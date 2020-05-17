- Parklara çıkanlara jimnastik hareketli spor - Son Dakika

- Parklara çıkanlara jimnastik hareketli spor

VAN - Van'da sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için parklarda jimnastik hareketleri yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına bugün izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında jimnastik hareketler yapıldı. Memur-Sen TOKİ ile Eski Araştırma Hastanesi Kültür Parkı ve Kurtuluş Parkı'ndaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik antrenörler gözetiminde jimnastik hareketler yaptırıldı.