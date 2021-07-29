Parklara huzur denetimi - Son Dakika

Parklara huzur denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetim yapıldı.

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