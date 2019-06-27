Son Dakika Haberleri: Parklarda "akut ekip" dönemi
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Parklarda "akut ekip" dönemi

47 dakika önce

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurduğu "akut" ekip göreve başladı.

Parklarda
Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurduğu "akut" ekip göreve başladı. Yaklaşık 20 kişilik ekip, parklardaki yabani otların temizlenmesinden çiçek dikimine kadar her türlü çalışmayı yaparak parkları yeniliyor.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurduğu "akut" ekip göreve başladı. Düzenli şekilde bakım-onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yapan rutin ekiplerinin yanı sıra kurulan akut ekip, sorunlara daha geniş çapta ve hızla müdahale ediyor. 20 kişiden oluşan ekip, girdiği bir parktaki tüm sorunlara aynı anda müdahale ediyor. Farklı birimlerden işçilerin oluşturduğu ekip, bitkisel park bakımı, mevsimlik çiçek dikimi, ağaç ve çalı dikimi, yabani ot sökümü, çim biçimi, çim ekimi ve kuruyan bitkilerin değiştirilmesi gibi işleri tek seferde gerçekleştiriyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Güncel
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