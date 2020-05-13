Parklarda arkadaşları ile koşmak yerine kuzusu ile koşmayı tercih etti - Son Dakika

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Parklarda arkadaşları ile koşmak yerine kuzusu ile koşmayı tercih etti
6 saat önce
Parklarda arkadaşları ile koşmak yerine kuzusu ile koşmayı tercih etti Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun köyünde 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkma yasağının esnetildiği ilk günde 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş, çocuk parkına gitmek yerine 1 aylık kuzusu Garip ile sokaklarda gönlünce...
Parklarda arkadaşları ile koşmak yerine kuzusu ile koşmayı tercih etti
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun köyünde 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkma yasağının esnetildiği ilk günde 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş, çocuk parkına gitmek yerine 1 aylık kuzusu Garip ile sokaklarda gönlünce zaman geçirdi.
Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. Akçakoyun Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş'ta saat 11.00'da evinden 1 aylık kuzusu Garip ile sokağa çıkarak zaman geçirdi. 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş ve kuzu Garip sokaklarda gönüllerince oynadılar.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:38 Kaynak: İHA
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