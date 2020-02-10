Parklarda bakım ve çiçeklendirme çalışması - Son Dakika

Adana'da parklarda bakım, onarım ile çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları sürüyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ve çocukların daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için parklarda faaliyetlerine devam ediyor.



Zübeyde Hanım Parkı ve Ulus Parkı'nda çalışmalar yapan ekipler, parklarda parke taşlarını yenileyip, mevsim çiçekleri ekip, çimlendirme işi yaptı. Zübeyde Hanım Parkı'ndaki büfeyi de kaldırıp yeşil alana çeviren ekipler, parkın Seyhan Nehri'ne bakan kısmındaki korkulukları onarıp boyadı. - ADANA