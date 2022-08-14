PARKLARDA BEKLEDİLER
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremin ardından halk, evlerinden dışarıya çıktı. Bir süre evlerine giremeyen Kuşadalılar, parklarda ve deniz kenarında bekledi.
Tülay AKSAY/ Kuşadası(AYDIN),
Kaynak: DHA
Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kuşadası Körfezi'nde deprem (3) - Son Dakika
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