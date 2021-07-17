Parklarda Müzik Ziyafeti Devam Ediyor - Son Dakika

Parklarda Müzik Ziyafeti Devam Ediyor

Parklarda Müzik Ziyafeti Devam Ediyor
Son Güncelleme: 17.07.2021 01:28

16-07-2021 23: 38: 10 38Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri gittiği her yerde büyük görüyor.

16-07-2021 23: 38: 10 38

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri gittiği her yerde büyük görüyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre başlatılan Mahalle Konserleri bu kez Cevher Dudayev Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mahalledeki Aliya Izzetbegoviç Parkı'nda yapılan etkinliğe her yaş gurubundan mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçılarının sahne aldıkları konserde açık havada vatandaşlara adeta bir müzik ziyafeti sunuldu.

Konserde çocukların ve mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, etkinliğin tüm mahallelerde gerçekleştirileceğini belirterek gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Savran, "Kısıtlamaların olduğu dönemde hem çocuklarımız hem de vatandaşlarımız çok sıkılmışlardı. Onlara bir nebze olsun moral verebilmek, müzik dolu bir yaz akşamı yaşatmak için düzenlediğimiz programlar büyük ilgi gördü. Her hafta iki mahallemizde bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

Nevşehir, Müzik, Son Dakika

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SON DAKİKA: Parklarda Müzik Ziyafeti Devam Ediyor - Son Dakika
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