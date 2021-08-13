PARKLARDA REVİZE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 13 2021, 19: 45

İlçe halkının yaşam kalitesini arttıracak proje ve çalışmalar devam ederken, Tekke Mahalle Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi ile Söğüt Caddesi kesişimde bulunan üçgen park Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince revize edildi. Çocuklarımızın oyun oynarak hem zihinsel hem de fizyolojik gelişimlerini sağlıklı olarak geliştirebilmeleri için rezive edilen üçgen parka yeni oyun grupları eklenirken, çocukların oyunlarını güvenle oynamaları ailelerinin gönül rahatlığı ile çocuklarını oyun oynatabilmeleri için zeminler kauçuk ile kaplandı. Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar ve en çok da miniklerden tam not alan park çalışmalarının devam edeceği, gerekli olan tüm noktalarda parkların periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarının aksatılmadan süreceği belirtildi.

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İlçe halkının yaşam kalitesini arttıracak proje ve çalışmalar devam ederken, Tekke Mahalle Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi ile Söğüt Caddesi kesişimde bulunan üçgen park Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince revize edildi. Çocuklarımızın oyun oynarak hem zihinsel hem de fizyolojik gelişimlerini sağlıklı olarak geliştirebilmeleri için rezive edilen üçgen parka yeni oyun grupları eklenirken, çocukların oyunlarını güvenle oynamaları ailelerinin gönül rahatlığı ile çocuklarını oyun oynatabilmeleri için zeminler kauçuk ile kaplandı. Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar ve en çok da miniklerden tam not alan park çalışmalarının devam edeceği, gerekli olan tüm noktalarda parkların periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarının aksatılmadan süreceği belirtildi.