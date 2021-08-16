Parklarda revize çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mahalle ve caddelerde bulunan parklarda revize çalışmaları sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların yaşam kalitesini artıracak proje ve çalışmalar devam ederken, Tekke Mahalle Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi ile Söğüt Caddesi kesişiminde bulunan üçgen park revize çalışmaları başladı. Çocukların oyun oynayarak hem zihinsel hem de fizyolojik gelişimlerini sağlıklı olarak geliştirebilmeleri için rezive edilen üçgen parka yeni oyun grupları eklenirken, çocukların oyunlarını güvenle oynamaları ailelerinin gönül rahatlığı ile çocuklarına oyun oynatabilmeleri için zeminler kauçuk ile kaplandı.

Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar ve en çok da miniklerden tam not alan park çalışmalarının devam edeceği, gerekli olan tüm noktalarda parkların periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarının aksatılmadan süreceği belirtildi. - BİLECİK