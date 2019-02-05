Son Dakika Haberleri: Parklarda Saklanan Kesici Aletler Bulundu

Parklarda Saklanan Kesici Aletler Bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından parklarda yapılan aramada, çeşitli yerlere saklanmış halde kesici aletler bulundu.

Parklarda Saklanan Kesici Aletler Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından parklarda yapılan aramada, çeşitli yerlere saklanmış halde kesici aletler bulundu.

Mobil Park Polisleri suç önleme faaliyeti kapsamında şüpheli kişilerin GBT sorgusu, üst araması ve parklarda arama yaptı. Parklardaki ağaç altları, kamelyalar ve izbe yerlere gizlenen 9 adet kesici alet saklandığı yerde ele geçirildi.

Kesici aletlerin daha öncesinden gizlendiği düşünülürken, polis ekiplerinin suç aletlerini parka gizleyen kişilerin kimliklerini tespit etmek için geniş kapsamlı iz incelemesi ve kamera çalışması yapacağı öğrenildi.

Şüphelilerin denetimler esnasında üzerlerindeki suç aletlerini gelişigüzel attıklarını belirten yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini hatırlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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