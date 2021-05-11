Parklarda sohbetten vazgeçemiyoruz - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden tam kapanma süreci devam ederken, sabah saatlerinde Eskişehir'de ortaya çıkan görüntüler hayrete düşürdü.

Eskişehir Şirintepe ve Uluönder mahallelerinde yapılan gözlemde, parktaki banklar boş kalmadı. Bankların bazılarında 3, bazılarında ise 4 kişinin sosyal mesafesiz yan yana oturduğunu dikkatlerden kaçmadı. Yan yana oturarak uzun süredir baharın keyiflini çıkartarak sohbet edenler ise kamera çekildiği fark edince kaçmaya çalıştı. Kısıtlama devam ederken bölgede seyyar satıcıları da yerini alırken, vatandaşlar alış-veriş bahanesiyle oralarda bulundu.

Çevredekiler marketlerin önündeki kuyruklar, bankaların önündeki kalabalıklar ise tam anlamıyla "korona virüsü bayram öncesinde bayram yaptırdı" dedirtti. Kısıtlamada dışarıya çıkanların çoğunun orta yaşta ve yaşlı olduğunu görülürken, bazıların maskelerinin de çenede olduğunu dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan kısıtlamayı çiğneyerek oluşturan kalabalığı kontrol edecek denetim yetkilileri ise bölgede görülmedi. - ESKİŞEHİR