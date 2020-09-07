Birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı "Parklarda Tadımlık Konserler" dizisinin ilki, 31 Ağustos tarihinde İzzetpaşa Parkı'nda Dolunay Obruk konseri ile başladı. Ardından, 1 Eylül tarihinde Habitat Parkı'nda Pink Lemonade sahne aldı. Konserler, 15 Eylül tarihinde Ortanca Parkı'nda Karambola'nın konseri ile son erecek. Konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor
PARKLARDA TADIMLIK KONSERLER GELECEK PROGRAM:
Halil Rıfatpaşa Parkı: 8 Eylül- Dolunay Obruk
Mıstık Parkı: 10 Eylül-Manuş-u Ala
Habitat Parkı: 7 Eylül-Flapper Swing (Bugün)
Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola
Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade
Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Ala, 15 Eylül-Karambola
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:37
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