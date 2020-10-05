Parklarda uyuyan kişilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, parkta uyudukları sırada ceplerini jiletle kestiği dört kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kentte son 15 günde 4 farklı parkta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Kentte yaşayan Ö.Y, bir parkta uyuduğu sırada cebinin kesilerek cep telefonu ve içerisinde 370 lira bulunan cüzdanının çalındığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmuş, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, şikayet üzerine olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemişti. Ekipler, Ö.Y'nin cep telefonu ve cüzdanının çalınmasının ardından koşarak uzaklaşan kişinin, son 15 gün içerisinde kentteki farklı parklarda uyuyan kişilerden aynı şekilde 3 farklı hırsızlık olayının da faili olduğunu belirlemiş, kimliği tespit edilen şüpheli M.K, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüpheli M.K'nin son 15 gün içerisinde hırsızlık yaptığı öne sürülen parklardan koşarak uzaklaştığı anlar, çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansımıştı.