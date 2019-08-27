Son Dakika Haberleri: Parklardaki eksiklikler gideriliyor
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Parklardaki eksiklikler gideriliyor

53 dakika önce

Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.

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Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.


Mahalle ve bölge parklarında başlatılan çalışma neticesinde yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara kamelya, bank ve çöp kovası monte etti.


Süs havuzları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları ile spor alanlarında yapılan yenilemelere ilaveten yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemleri yerleştirildi.

Sivas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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