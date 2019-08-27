Parklardaki eksiklikler gideriliyor
53 dakika önce
Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:20 Kaynak: AA
Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.
Mahalle ve bölge parklarında başlatılan çalışma neticesinde yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara kamelya, bank ve çöp kovası monte etti.
Süs havuzları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları ile spor alanlarında yapılan yenilemelere ilaveten yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemleri yerleştirildi.
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