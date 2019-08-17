Son Dakika Haberleri: Parklardaki oyun guruplarına sahip çıkılması isteniyor
Son Dakika Yaşam Haber

Parklardaki oyun guruplarına sahip çıkılması isteniyor

3 dakika önce

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, parklardaki oyun grupları ile bankların yenilerinin konulduğunu vatandaşların oyun gurupları ile banklara sahip çıkmasını istediklerini söyledi.

Parklardaki oyun guruplarına sahip çıkılması isteniyor, System.String[]
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, parklardaki oyun grupları ile bankların yenilerinin konulduğunu vatandaşların oyun gurupları ile banklara sahip çıkmasını istediklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, parkları elden geçirdiklerini ifade ederek, "Kırık oyun guruplarını onarıyoruz. Onarılmayacak oyun guruplarının yerine yenilerini koyuyoruz. Bankları elden geçiriyoruz. Bank eksiği olan parklara banklar koyuyoruz. Önemli olan oyun gurubu ile bankları koymak değil, bu milli serveti korumaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızı oyun guruplarına ve banklara zarar veren kişileri uyarmalarını, engel olmalarını buna rağmen zarar verenlerin Zabıta 153 veya polis 155 imdat telefonuna bildirmelerini istiyoruz. Sağ duyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS
Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi
9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 09:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parklardaki oyun guruplarına sahip çıkılması isteniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]