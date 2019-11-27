Parklardaki zeytinler değerlenecek

Gemlik Belediyesi, parklardaki zeytinleri toplayarak işleyecek.



Gemlik Belediyesi, yetki sınırları içinde olan park, bahçe ve piknik alanlarındaki zeytin ağaçlarında yetişen zeytinleri toplayacak. Atıl ve sahipsiz durumda, daha önce bakım yapılmamış zeytinler toplanarak işlenecek. Daha önce el değmemiş zeytinler yağ ve sabuna dönüştürülerek özel şişelerde hediyelik haline getirilecek. İlk etapta konuklara hediye edilmek üzere hazırlanacak ürünler, gelecek yıllarda yoğunluğa göre değerlendirilecek.



Konuyla ilgili Gemlik Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Engürücük, Gencali, Kurşunlu ve Umurbey'de çok sahipsiz zeytin ağaçlarında hasada başlayan ekipler şimdiden kasalarca zeytin topladı. İlk etapta bir ton zeytin toplamayı hedefleyen belediye ekipleri, böylece dökülen ve boşa giden tonlarca mahsülü değerlendirerek Gemlik zeytininin marka değerlini yükseltmeyi hedefliyor.



Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, daire müdürleri ile birlikte Kurşunlu'da devam eden hasadı yerinde inceledi. Öte yandan konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, zeytini yeniden bereketli haline getirmenin öncelikli işleri arasında olduğunu belirtti. Gemlik'in zeytinin başkenti olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, "Zeytine bereket getireceğimize söz vermiştik. Ürünlerimizin marka değerini yükseltmek için uzun süre konuşulan bir festival gerçekleştirdik. Bu festivalde üreticilerimiz doğrudan Gemlikliler ile buluşarak en güzel zeytini sunma imkanı bulmuştu. Ayrıca yurt dışından gelen misafirlerimiz de bu zeytin ile tanıştılar. Zeytinimizin zaten yüksek olan bilinirliğini daha da arttırmak, parklarımızda sokaklara dökülen zeytinlerimizi değerlendirmek için çalışmalara başladık. Böylece hem tonlarca ürünün ziyan olmasının önüne geçeceğiz, hem de Gemlik zeytini adına örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi. - BURSA